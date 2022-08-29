Жена оккупанта пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы вернули мужа с фронта — перехват 29 августа, 12:29 Война в Украине (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Жена российского военного призналась мужу, что резала вены для того, чтобы вернуть его с войны.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из них, обнародованного Главным управлением разведки в Telegram.

«Я звонила этому начальству и он сказал, что выводят только 200 или 300, или у него кто-то умирает», — сказала по телефону жена оккупанта.

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На это оккупант ей ответил: «Меня все равно не выведут даже, если ты такое сделаешь все равно не выведут, поверь им по*уй, у нас руководство глупо».

Военный РФ по телефону пытался убедить жену не накладывать на себя руки, на что получал негативные ответы. Из-за этого он пригрозил женщине, что выстрелит в себя из только что перезаряженного автомата.

Ранее ГУР обнародовал перехват, в котором оккупант рассказал жене, как ВС РФ из-за своей беспорядочности подрываются на собственных минах.

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