Удерживал в подвале и имитировал казнь. В суд передано дело российского военного, который пытал жителей Гостомеля

23 августа, 14:45
Российский военный, имитировавший казнь гражданских в Гостомеле (Фото:Киевская областная прокуратура/Telegram)

Российский военный, имитировавший казнь гражданских в Гостомеле (Фото:Киевская областная прокуратура/Telegram)

Военнослужащий вооруженных сил РФ, который удерживал жителей поселка Гостомель Киевской области в подвале и имитировал их казнь, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Telegram.

В марте во время оккупации Гостомеля подозреваемый вместе с другими неустановленными военнослужащими вооруженных сил РФ проводили незаконные обыски зданий. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

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В одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться. Позже людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь.

Также оккупанты, проводя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у гражданских лиц мобильные телефоны.

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Ранее сотрудники контрразведки задержали агента ФСБ, который провел из Сумской в Киевскую область 128 единиц российской техники оккупантов.

Злоумышленник начал сотрудничество с захватчиками с первых дней вторжения, предложив стать проводником и показать безопасные пути на Киев.

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Теги:   Российский солдат Суд Война России против Украины

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