Залужный показал видео боев за Пятихатки
ВСУ наносили удары по позициям российских оккупантов в районе Пятихаток (Фото:Скриншот видео CinCAFU/Telegram)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео боев сил обороны Украины за освобождение Пятихаток Запорожской области.
На кадрах видно, что военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона выбивают российских оккупантов из населенного пункта.
По позициям и технике противника работают ударные беспилотники и различные системы огневого поражения.
Также показано прицельное уничтожение колонны техники войск РФ.
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное.
- Пятихатки
Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².
15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.