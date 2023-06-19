Залужный показал видео боев за Пятихатки 19 июня, 15:11 ВСУ наносили удары по позициям российских оккупантов в районе Пятихаток (Фото:Скриншот видео CinCAFU/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео боев сил обороны Украины за освобождение Пятихаток Запорожской области.

На кадрах видно, что военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона выбивают российских оккупантов из населенного пункта.

По позициям и технике противника работают ударные беспилотники и различные системы огневого поражения.

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Также показано прицельное уничтожение колонны техники войск РФ.

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное.

Пятихатки



Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Инфографика: NV

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.