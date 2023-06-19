Залужный показал видео боев за Пятихатки

19 июня, 15:11
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ВСУ наносили удары по позициям российских оккупантов в районе Пятихаток (Фото:Скриншот видео CinCAFU/Telegram)

ВСУ наносили удары по позициям российских оккупантов в районе Пятихаток (Фото:Скриншот видео CinCAFU/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео боев сил обороны Украины за освобождение Пятихаток Запорожской области.

На кадрах видно, что военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона выбивают российских оккупантов из населенного пункта.

По позициям и технике противника работают ударные беспилотники и различные системы огневого поражения.

Видео дня

Также показано прицельное уничтожение колонны техники войск РФ.

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

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Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобковое,
  • Нескучное.
  • Пятихатки

Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Инфографика: NV

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Контрнаступление Валерий Залужный Война России против Украины Пятихатки

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