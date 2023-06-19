Два новых громких успеха ВСУ. Почему Пятихатки — это больше, чем освобожденное село, а уничтоженный склад БК возле Геническа — болезненный удар по оккупантам 19 июня, 16:36 Сюжет Пятихатки освободили военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона ВСУ (на фото) (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

19 июня Минобороны Украины подтвердило освобождение села Пятихатки в Запорожской области. В соцсетях оккупантов сообщают об их значительных потерях в этом районе. А сутками ранее ВСУ нанесли удачный удар по большому складу российского оружия в селе Рыково Херсонской области.

NV собрал детали о двух новых заметных успехах ВСУ в боевых и формирующих операциях контрнаступления.

Опорный пункт обороны россиян: почему освобождение Пятихаток — знаковый и важный успех ВСУ

Видео дня

Утром в понедельник, 19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ освободили еще одно село на Таврическом направлении контрнаступления — это Пятихатки в Запорожской области. Село расположено в 26 км к юго-востоку от города Орехов и в 41 км к юго-востоку от Запорожья.

Инфографика: NV

Пятихатки освободили военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. На видео, которое обнародовали бойцы этих подразделений, они рассказали, что село удалось освободить еще 18 июня. На кадрах видно, что военные стоят возле неустановленного здания, держа в руках флаги Украины со знаками 128 ОГШБр и 2 ОСБ.

«Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие», — рассказали украинские защитники.



В целом за последние недели подразделения ВСУ продвинулись на этом направлении в глубину позиций противника на расстояние до 7 км, освобожденная на юге Украины площадь составляет 113 кв. км. Кроме Пятихаток, это села Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное.

О том, что в течение выходных за Пятихатки шли активные бои, в своей сводке по итогам 18 июня сообщали аналитики Института изучения войны. В частности, на кадрах с подтвержденной геолокацией видно, как российская артиллерия пыталась наносить удары по украинской технике, которая уже зашла в село, хотя в российских пабликах вчера пытались убеждать, что Пятихатки еще якобы находятся «в серой зоне».

Однако двухминутное видео, которое днем 19 июня обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, убедительно свидетельствует о том, как именно украинским силам удалось освободить Пятихатки. На кадрах видно работу украинских БПЛА, точное поражение вражеских позиций и техники различными огневыми средствами, а также взятие в плен российских оккупантов — участников «штурмовых» групп.

Нерядовое значение освобождения Пятихаток в своем Телеграм-канале объяснил Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление.

«Казалось бы, это небольшое село с освобождения которого странно делать какое-то достижение, но это не совсем так. А точнее — вообще не так», — подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что Пятихатки находится «прямо на трассе 0812, которая ведет через М18 к Васильевке». Сама же Васильевка входит в опорный треугольник оккупантов в Запорожской области Васильевка-Токмак-Мелитополь. «То есть открывается путь к одной из основных вершин обороны оккупантов», — подчеркнул Коваленко. Кроме этого, по его словам Пятихатки имеют выход через Жеребянку на юг, а оттуда — развилка на запад и восток.

Именно Пятихатки играли важную роль в полосе обеспечения российских оккупантов, село было опорным на данном участке их первой линии обороны, отмечает Коваленко. «О значимости села говорит хотя бы то, что оно, а так же Работино и Новопокровка были опорными в планах наступления российских оккупационных войск на Запорожье вначале этого года», — напомнил эксперт.

Поэтому, предполагает он, освобождение Пятихаток «говорит о вклинивании Сил обороны Украины в линию обороны российских оккупационных войск и о перспективе охвата ряда отдельных участков без прямого столкновения». Это могло бы стать возможным, если удастся создать угрозу окружения оккупантов в этих районах и таким образом «выдавить» их, пояснил Коваленко, отметив, что речь идет в перспективе о «десятках квадратных километров, а то и больше».

Тем временем в пророссийских аккаунтах в соцсетях начали появляться первые данные о том, какие потери понесли оккупанты во время освобождения Пятихаток и наступления ВСУ в этом районе. В частности сообщается, что во время боев был убит заместитель командира батальона Шторм. Осетия Айвенго Техов, 31-летний уроженец Южной Осетии.



Сообщение о его ликвидации в Украине подтвердило т.н. «Министерство культуры» самопровозглашенной квазиреспублики «Южная Осетия» — части Грузии, оккупированной российскими войсками. В одном из южноосетинских ансамблей работают братья убитого Техова. Проект Радио Свобода Кавказ. Реалии также уточняет, что до своего участия в войне на стороне РФ против Украины Айвенго Техов работал на российских пропагандистских телеканалах, вещание которых было ориентировано на Северную и Южную Осетию.

Фото: Т.н. "Министерство культуры Южной Осетии" / Телеграмм

При этом российский паблик Ровеньковское сопротивление Z уточнил, что Айвенго Техов «вместе со своим подразделением попал в окружение в населенном пункте Пятихатки на Запорожском направлении», а в результате «почти весь батальон погиб» . Там напомнили, что численность батальона номинально может достигать 300 бойцов.

Кавказ.Реалии попытался уточнить эту информацию, однако в подразделении Шторм.Осетия открестились от катастрофических потерь, заявив, что «с батальоном все нормально», а также не подтвердив сообщение о гибели командира батальона Игоря Цгоева.

В то же время на видео из Пятихаток, которое обнародовали военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, под ногами украинских бойцов видно флаг осетинского батальона, который как минимум частично, вероятно, был уничтожен при освобождении села.

Военный эксперт Александр Коваленко в уже упомянутом посте об освобождении Пятихаток назвал «отдельным бонусом» уничтожение Айвенго Техова. «Именно в ответственности осетинской группы, 429 мотострелкового полка, 19 мотострелковой дивизии и 4-й военной базы Южной Осетии находится данный сектор», — пояснил Коваленко.

ISW в своей сводке за 18 июня обратил внимание на присутствие «этнических» российских батальонов именно в районе Орехова. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский батальон Восток-Ахмат якобы действует на линии фронта в районе Орехова и на западе Запорожской области вместе с подразделениями 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия Южного военного округа армии РФ). Кадыров уточнил, что батальоном Восток-Ахмат командует майор Вахи Хамбулатов, а 58-й общевойсковой армией командует генерал-майор Иван Попов.

Официальную информацию о потерях россиян в этих районах обобщил украинский бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ Таврия. 19 июня он подтвердил, что на Таврическом направлении у Сил обороны есть успехи и «заметные продвижения вследствие успешных штурмовых действий».

Только за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили в этом районе 1298 огневых задач.



А потери врага убитыми и ранеными на Таврическом направлении составили более чем две роты за последние 24 часа.

Кроме того, в этих районах за сутки было уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника. Среди них:

3 танка,

9 единиц БМП,

2 БпЛА Орлан-10, 2 БпЛА Zala, БпЛА Supercam,

4 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация,

БМ-21 Град,

2 гаубицы 2А65 Мста-Б,

2 гаубицы 2С19 Мста-С,

зенитные ракетные комплексы С-300 и Бук,

система РЭБ Поле-21,

6 мест хранения боеприпасов врага.

Уничтожение большого склада боеприпасов возле железнодорожного узла в поселке Рыково

Знакового успеха Вооруженным силам Украины вчера удалось достичь и в операциях по подрыву логистических возможностей врага.

В ночь на 18 июня ВСУ нанесли удар по большому складу боеприпасов в поселке Рыково Херсонской области (оккупированный Генический район, вблизи города Геническ и косы Арабатская Стрелка).

Утром в воскресенье в сети начали распространяться кадры огромных столбов дыма, пожара и длительной детонации боекомплекта в районе Рыково (старое название этого поселка городского типа — Партизаны).

Впоследствии представитель Воздушных сил Юрий Игнат и командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердили, что в результате точного удара украинских сил удалось ликвидировать вражеский склад боеприпасов.

«Партизаны горят!» Хорошая работа, ребята! Больше огня!" - написал Олещук, комментируя видео пожара.

«Вы видели горящие склады боеприпасов. Командующий уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов — больше огня», — отметил, в свою очередь, Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Чем именно был нанесен удар, ни Игнат, ни Олещук не уточнили.

Сергей Братчук, председатель Общественного совета при Одесской ОВА, добавил, что удар удалось нанести по «очень значительному» объекту оккупационной армии.

«На юге Рыково рычит. Наши вооруженные силы нанесли хороший удар и утром очень громко в поселке Рыково Генического района временно оккупированной территории Херсонской области. Там был очень значительный склад БК. Он уничтожен, он детонирует уже несколько часов. Демилитаризация вражеских сил, в частности на юге нашего государства продолжается. И таких новостей с каждым днем, надеюсь, будет становиться все больше. Так же как и хороших новостей с фронта», — сообщил Братчук в утреннем видеообращении 18 июня.

Детонация боеприпасов действительно продолжалась весь день, оккупационная «власть» формально объявила об эвакуации из поселка, однако в местных пабликах сообщали, что людям в конце концов пришлось выезжать самостоятельно.

Центр журналистских расследований — независимый медийный проект крымских и херсонских журналистов и общественных организаций — сообщил, что вероятной целью удара ВСУ в поселке Рыково могла быть железнодорожная станция и элеватор, где российские оккупанты обустроили склад боеприпасов.

«Станция Партизаны расположена на линии Джанкой (АР Крым) — Федоровка (Запорожская область) Приднепровской железной дороги, которая является одним из путей снабжения для российской армии на южном фронте. По неофициальным данным, в ночь удара ВСУ на станции разгружался очередной [российский] эшелон с боеприпасами. Украинские военкоры сообщают, что в результате удара есть много погибших среди российских военных, которые занимались разгрузкой боеприпасов», — рассказали в Центре.

Там также показали карту вероятного расположения склада боеприпасов, обустроенного оккупантами на территории элеватора.

Фото: Центр журналистских расследований

А днем 19 июня журналисты Центра получили и показали новое видео последствий удара ВСУ по вражескому складу БК. На нем видно полностью разрушенные объекты элеватора и поврежденные железнодорожные пути. По данным собеседников ЦЖР, россияне накапливали здесь разнообразное вооружение с лета 2022 года. Детонация боеприпасов от ракетного удара ВСУ по этой легитимной военной цели продолжалась более шести часов.

О полном уничтожении склада свидетельствует и эта фотография, обнародованная Сергеем Братчуком.

