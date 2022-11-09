Захватывали Мариуполь и Северодонецк. Пятеро пленных оккупантов получили от 10 до 13 лет тюрьмы — СБУ

9 ноября, 15:51
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Осужденные оккупанты входили в состав группировок «Л/ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Осужденные оккупанты входили в состав группировок «Л/ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суд вынес приговор пяти пленным оккупантам, принимавшим активное участие в захвате украинских городов.

Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Четверо захватчиков из террористической группировки «ЛНР», попавших в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области, участвовали в штурме Северодонецка и были приговорены к 13 годам лишения свободы.

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Еще один злоумышленник, входивший в состав «ДНР», захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.

Украинские военные взяли оккупанта в плен в район Марьинки Донецкой области, подбив его БМП.

Решением суда предатель был приговорен к 10 годам тюрьмы.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Мариуполь Служба безопасности Украины (СБУ) Северодонецк Российские военные Приговор

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