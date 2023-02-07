Российский теракт в Днепре: пятеро пострадавших до сих пор в больницах 7 февраля, 16:34 14 января россияне выпустили ракету по многоэтажному дому в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что в больницах до сих пор находятся пятеро горожан, пострадавших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре 14 января.

Об этом сообщает Укринформ.

"Пока получают стационарное лечение пять пострадавших (четверо женщин и одна девочка). Состояние всех пациентов стабильное. Другие, в случае необходимости, лечатся амбулаторно", - сообщили в ОВА.

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Всего после ракетного удара медицинскую помощь предоставили 84 травмированным, в том числе – 16 детям.

Удар РФ по жилому дому в Днепре был нанесен утром 14 января.

В Воздушных силах Украины сообщили, что он был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет никаких средств.

В результате ракетного удара по дому в Днепре погибли 46 человек, среди них пять детей, 11 человек еще не опознаны, столько же считаются пропавшими без вести. 80 человек получили ранения.

