Обстрел Запорожской области. Число жертв в Каменце возросло до пяти 27 августа, 13:48 Дом в Запорожской области после вражеских обстрелов (Фото:Председатель Запорожской ОВ Александр Старух/Telegram)

26 августа во временно оккупированном поселке Каменка Запорожской области оккупанты обстреляли жилые дома. Число погибших возросло до пяти, среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Все шесть выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

Местные свидетельствуют, что под завалами могут находиться люди.

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Среди погибших – Анастасия Боровик и двое ее детей, 8 и 2 лет. Женщина работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ «Центр культуры и досуга» Каменского поселкового совета.

Четырехэтажный дом, в котором проживала женщина, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания.

Также Старух отметил, что в Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами.

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