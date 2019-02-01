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Пять лет спустя: ГПУ завершила расследование дела о расстрелах на Майдане

Вчера, 20:37
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НВ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование убийств на Майдане завершено, в ближайшее время дело передадут в суд.

"У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды [Виктора] Януковича, председателя СБУ [Александра] Якименко, руководителя МВД [Виталия] Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", - рассказал он в эфире телеканала Прямой.

По его словам, инкриминируемые статьи предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Луценко добавил, что по делу о расстрелах на Майдане на скамье подсудимых находятся 150 представителей силовых структур. Его ведомство планирует "заочно добавить еще полтора десятка человек во главе с Януковичем и руководителями силовых структур", которые отдали преступный приказ убивать активистов в центре Киева.

Напомним, что ГПУ установила, что приказы об открытии огня по "майдановцам" во время Революции Достоинства отдали Виктор Янукович, Виталий Захарченко и Александр Якименко.

Луценко заявлял, что после завершения судебного процесса о государственной измене Виктора Януковича начнется еще один судебный процесс о расстрелах протестующих во времена Майдана.

Теги:   Виктор Янукович Генпрокуратура Украины ГПУ Юрий Луценко Убийства на Майдане Евромайдан

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