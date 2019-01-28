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Аномалия или закономерность

Пять человек получили реальные сроки за преступления на прошлых выборах – полиция

Вчера, 16:52
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Пять человек были приговорены к реальным тюремным срокам по преступлениям, связанным с предыдущими выборами. 

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, за период проведения предыдущих выборов было зарегистрировано 1296 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Среди них подавляющее большинство - препятствование осуществлять права избирательной комиссии, подкуп избирателей, фальсификация избирательных документов и итогов голосования.

В суд направлено 131 уголовное производство о нарушениях, в 80 случаях уже вынесены обвинительные приговоры.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что с начала нынешней предвыборной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, открыла восемь уголовных производств и составила 67 административных протоколов.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Теги:   Приговор Полиция Выборы президента

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