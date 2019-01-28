Пять человек получили реальные сроки за преступления на прошлых выборах – полиция
Пять человек были приговорены к реальным тюремным срокам по преступлениям, связанным с предыдущими выборами.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
По его словам, за период проведения предыдущих выборов было зарегистрировано 1296 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Среди них подавляющее большинство - препятствование осуществлять права избирательной комиссии, подкуп избирателей, фальсификация избирательных документов и итогов голосования.
В суд направлено 131 уголовное производство о нарушениях, в 80 случаях уже вынесены обвинительные приговоры.
Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что с начала нынешней предвыборной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, открыла восемь уголовных производств и составила 67 административных протоколов.
31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.
До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.