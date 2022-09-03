«Из 300 в живых осталось 72». Пьяный оккупант рассказал о потерях личного состава — перехват ГУР 3 сентября, 21:35 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пьяный российский оккупант в разговоре с женой рассказывает о больших потерях в его подразделении и радуется, что выжил.



Перехваченный разговор захватчика опубликовало ГУР у Telegram.



Оккупант жалуется, что место где они находятся обстреляли украинские военные, в результате чего осталась только большая канава.



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Он отмечает, что находится в Донецкой области.



Россиянин также радуется, что остался невредимым, потому что из 300 пехотинцев в живых осталось только 72, другие ранены или погибли.

Кроме того, во время разговора женщина оккупанта поняла, что он пьян, а он заявил, что больше там нечего делать, кроме как пить.



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