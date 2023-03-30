Двое участников вечеринок, где издевались над девушками, вышли под залог

30 марта, 09:22
Поделиться:
1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Двух подозреваемых участников «пьяных вечеринок» в Киеве, где издевались над девушками, выпустили на свободу под залог в 402 тысячи гривен за каждого.

Об этом в комментарии hromadske сообщила спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в среду, 29 марта.

Речь идет о Ярославе Домбровском и Олеге Захарове. Первый подозревается в распространении порнографического контента, второй — в сексуальном насилии. Несмотря на то, что они вышли под залог, подозреваемые по требованию будут прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и в суд, информировать об изменении своего места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Видео дня

Всего в деле трое фигурантов. Еще один — Андрей Ярина, которого называют организатором и подозревают и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента. Его отправили за решетку без права на залог.

Читайте также:
«Ничего мне за это не будет». Как история об издевательствах группы молодых людей над девушками нанесла удар по мифу о виктимности женщин

В конце января в Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали. Об этом рассказала общественная активистка и режиссерка Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчицы.

Двух организаторов Ярину и Домбровского задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.

29 марта обоим продлили срок содержания под стражей до 1 мая.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Залог Вечеринка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X