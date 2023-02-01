Два фигуранта «пьяных вечеринок» получили подозрения, еще шести вручили повестки 1 февраля, 20:22 У организаторов «пьяных вечеринок» провели обыски (Фото:Нацполиция)

Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам дела об организации «пьяных вечеринок», на которых молодые люди унижали девушек. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий полиции.

Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.



В Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые устраивают вечеринки, на которых спаивают и накачивают наркотиками девушек, издеваются над ними и насилуют. Об этом рассказала общественная активистка и режиссерка Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчицы.

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1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов «пьяных вечеринок» проводят обыски, открыто уголовное дело.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией, которая вступила в силу в Украине 1 ноября 2022 года. Он подчеркнул, что в насилии виноват только насильник. Причастным грозит уголовная ответственность.