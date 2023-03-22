Продолжение скандала с «пьяными вечеринками». Третьему фигуранту дела объявили подозрение 22 марта, 14:47 Полиция вручила третье подозрение участнику пьяных вечеринок в Киеве, где издевались над девушками (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Третьему фигуранту дела о «пьяные вечеринки» в Киеве, на которых молодые люди унижали девушек правоохранители объявили подозрение. Речь идет о 21-летнем блоггере.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

«21-летний блоггер был соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий», — говорится в сообщении.

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Сотрудники следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 153 УК. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали. Об этом рассказала общественная активистка и режиссер Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчика.

Двое организаторов Ярина и Домбровского задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет заключения. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.

Позже стало известно, что фигуранты были отправлены под стражу до 1 апреля без права внесения залога.