Двух организаторов «пьяных вечеринок» в Киеве суд оставили под стражей на время следствия 3 февраля, 18:32 1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Двух фигурантов дела об издевательствах над девушками в Киеве Андрея Ярину и Ярослава Домбровского отправили под стражу до 1 апреля без права внесения залога.

Об этом сообщает Суспільне из зала Шевченковского райсуда Киева.

19-летний Андрей Ярина из Хмельницкой области был ведущим трансляций, сообщает Суспільне. 31 января, когда его деятельность начали массово обсуждать в сети, он заявлял, что таким образом он собирает средства на нужды ВСУ, а девушки, фигурировавшие на видео, «сами виноваты». Обвинения в изнасилованиях подозреваемый отвергает.

Видео дня

«Подозревается в распространении видео порнографического характера. Он с ребятами снимали видео девушек в бессознательном состоянии, дальше распространяли в Telegram-канале. Подозреваемый может скрываться, может уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию» — сказал один из прокуроров о Ярине.

Соорганизатор вечеринок Ярослав Домбровский, который учится в Тернополе тоже будет оставаться под стражей. Прокуроры сказали, что тот имел вещество похожее на наркотики, однако это еще доказывает следствие. По словам адвоката, у того не было доступа к Telegram-каналу, нигде не зафиксировано, что делал фото. Родители изъявили желание внести залог.

Ранее в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали. Об этом рассказала общественная активистка и режиссерка Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчицы.

Двух организаторов Ярину и Домбровского задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.