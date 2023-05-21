Пьяные бунты российской солдатни. Как сначала царское войско, а потом красногвардейцы в 1917-м громили спиртовые склады Донбасса 21 мая, 13:00 NV Премиум Красногвардейцы крушат винный магазин в Петрограде 1917 года (Фото:из альбома Революция в России глазами художника Ивана Владимирова — Лондон, 2019.)

Зависимость от алкоголя была ахиллесовой пятой российской армии, чьи бы интересы она ни защищала — царя или питерско-московских большевиков. Показательно это свойство проявлялось, когда отряды россиян врывались в Украину.

«Гомерическое пьянство, гарнизон быстро перепился. Пьяные плохо удерживали равновесие, иные сваливались в чаны с пивом. Не беда, вновь приходящие не брезгуют черпать пиво из чанов, из которых торчат трупы утонувших».

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Это Ржев, в 230 км к западу от Москвы. Октябрь-ноябрь 1917 года. Воспоминания работника местного банка Всеволода Стратонова. С февраля продолжается революция по всей Российской империи. В каждом из ее регионов события разворачиваются по-своему. Вот только там, где скапливалась именно русская солдатня — неважно, царская еще, как во Ржеве, или уже новая красная — пьяные погромы становятся четким маркером извечного московского мироустройства.

«Пьяные солдаты открыли стрельбу из винтовок по железнодорожным сигнальным фонарям, разгромили буфет и бесчинствовали по городу».

А это украинский Бахмут, сентябрь 1917-го. Воспоминания местного большевика Куранова. Здесь стоит драгунский кавалерийский полк и ждет отправки на фронт — еще продолжается Великая, то есть Первая мировая война. В городе пытается наводить порядок избранный исполком, где верховодят большевики. Они пренебрегают распоряжениями Центральной рады из Киева, головы их повернуты в сторону Петрограда, где готовится красный переворот. А предвестником его в Бахмуте стали бесконтрольные алковылазки в местные спиртовые склады.

«Исполком постановил уничтожить водку в количестве 100 тыс. ведер и спирт в количестве 600 тыс. ведер, находившихся на винном складе, — пишет Куранов, — Результат получился обратный. Водку, спущенную в Бахмутку, вскоре обнаружили жители. „Вылавливание“ водки с поверхности воды привлекло массу населения».

Алкоголь и никотин. Помогают или вредят? – Роман Мельниченко, психотерапевт https://www.youtube.com/watch?v=ftv9nZWsbW0