Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО
Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Telegram)
Лица, публикующие информацию о работе украинских сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
«У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО – ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность — те, кто делает такие вещи», — сказал Данилов.
Комментируя вопросы заявления Минобороны РФ о якобы уничтожении системы Patriot в Украине, Данилов ответил, что «они должны что-то говорить, что-то заявлять».