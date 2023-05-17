Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО

17 мая, 05:48
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Telegram)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Telegram)

Лица, публикующие информацию о работе украинских сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

«У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО – ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность — те, кто делает такие вещи», — сказал Данилов.

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Комментируя вопросы заявления Минобороны РФ о якобы уничтожении системы Patriot в Украине, Данилов ответил, что «они должны что-то говорить, что-то заявлять».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Война в Украине Алексей Данилов Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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