Работа Gepard. Воздушные силы обнародовали кадры уничтожения шахеда в Одесской области — видео
Уничтожение вражеского БпЛА Шахед (Фото:скриншот из видео kpszsu/Telegram)
Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео работы сил ПВО в Одесской области, которые уничтожили вражеский БпЛА Shahed.
Соответствующие кадры ПС ВСУ обнародовали в своем Telegram в четверг, 7 сентября.
На видео видно, как зенитная установка Gepard осуществляет одну очередь выстрелов, а через несколько секунд — вторую.
Далее на кадрах видно, как происходит взрыв вражеского БпЛА.
В ночь на четверг, 7 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось сбить 25 из 33 БпЛА.
В результате атаки в нескольких населенных пунктах юга Одесской области были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Пострадал один гражданский человек.