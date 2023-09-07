Работа Gepard. Воздушные силы обнародовали кадры уничтожения шахеда в Одесской области — видео

7 сентября, 16:13
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Уничтожение вражеского БпЛА Шахед (Фото:скриншот из видео kpszsu/Telegram)

Уничтожение вражеского БпЛА Шахед (Фото:скриншот из видео kpszsu/Telegram)

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео работы сил ПВО в Одесской области, которые уничтожили вражеский БпЛА Shahed.

Соответствующие кадры ПС ВСУ обнародовали в своем Telegram в четверг, 7 сентября.

На видео видно, как зенитная установка Gepard осуществляет одну очередь выстрелов, а через несколько секунд — вторую.

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Далее на кадрах видно, как происходит взрыв вражеского БпЛА.

В ночь на четверг, 7 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось сбить 25 из 33 БпЛА.

В результате атаки в нескольких населенных пунктах юга Одесской области были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Пострадал один гражданский человек.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Одесская область ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины зенитная установка Gepard

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