Работа Gepard. Воздушные силы обнародовали кадры уничтожения шахеда в Одесской области — видео 7 сентября, 16:13 Уничтожение вражеского БпЛА Шахед (Фото:скриншот из видео kpszsu/Telegram)

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео работы сил ПВО в Одесской области, которые уничтожили вражеский БпЛА Shahed.

Соответствующие кадры ПС ВСУ обнародовали в своем Telegram в четверг, 7 сентября.

На видео видно, как зенитная установка Gepard осуществляет одну очередь выстрелов, а через несколько секунд — вторую.

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Далее на кадрах видно, как происходит взрыв вражеского БпЛА.

На Одещині знищено ворожий "шахед" за допомогою німецького "Gepard": pic.twitter.com/xUdXlMdK7c — NV (@tweetsNV) September 7, 2023

В ночь на четверг, 7 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось сбить 25 из 33 БпЛА.

В результате атаки в нескольких населенных пунктах юга Одесской области были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Пострадал один гражданский человек.