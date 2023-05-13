Силы ПВО ночью уничтожили 17 вражеских шахедов — Воздушные силы 13 мая, 09:14 Россияне ночью атаковали Украину шахедами (архивное фото) (Фото:Воздушное командование «Юг»)

В ночь на субботу, 13 мая, враг атаковал Украину с северного и южного направлений дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 17 из 21 вражеского БПЛА.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что всего было зафиксировано 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 шахедов с применением зенитного оружия, истребителей и мобильных огневых групп.

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В то же время есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области.

Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.



За прошедшие сутки, 12 мая, подразделения противовоздушной обороны также уничтожили четыре ударных БпЛА типа Ланцет.