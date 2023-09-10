Силы ПВО ночью уничтожили 26 из 33 Шахедов 10 сентября, 09:02 Взрыв в небе над Киевом во время налета шахедов в ночь на 10 сентября 2023 года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Во время ночной атаки в воскресенье, 10 сентября, силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 33 ударных дронов типа Shahed-136/131, запущенных по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что россияне запустили дроны с северного направления — из Курска.

Были зафиксированы пуски 33 Шахедов в направлении Киевской области. Силы ПВО уничтожили 26 из запущенных дронов.

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В ночь на воскресенье, 10 сентября, в столице, Киевской области и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. Россия ударила по Киеву дронами-камикадзе в несколько волн.

В нескольких районах столицы обломки упали на улицы и жилые дома, местами возникли пожары. По последней информации, обошлось без погибших.