ВСУ уже обучаются работе с системами NASAMS и IRIS-T

6 октября, 17:01
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Система IRIS-T (Фото:StaVlb/Twitter)

Система IRIS-T (Фото:StaVlb/Twitter)

Военнослужащие ВСУ уже проходят обучение работе с зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.

Об этом сообщил во время брифинга спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Зенитно-ракетные войска ожидают на то, что уже было объявлено. Это системы IRIS-T и NASAMS. Это комплексы, которые должны стать на вооружение и дополнить нашу воздушную оборону», — сказал он.

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Игнат добавил, то количество ПВО, которое западные страны хотят передать ВСУ, не может обезопасить всю территорию Украину.

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На вопрос проходят ли украинские военнослужащие подготовке к работе с этими системами ПВО, Игнат ответил утвердительно.

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Инфографика: НВ

29 сентября правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет у Бундесвера.

Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО IRIS-T SLM NASAMS

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