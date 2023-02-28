«Очень мощные вещи»: Воздушные силы сообщили об усилении украинской системы ПВО 28 февраля, 15:00 Система украинской ПВО будет усиливаться, отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Система украинской противовоздушной обороны будет усиливаться. В Воздушных силах, в частности, ожидают поставки дополнительных батарей и ракет к NASAMS, а также систем Patriot и SAMP/T.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, эти системы будут защищать не только объекты критической инфраструктуры, но и всю территорию страны.

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«Это очень мощные вещи, вы знаете, как они работают, в частности, на Киевщине, сколько сбивают и ракет, и Shahed», — отметил Игнат.

Он также напомнил, что системы Patriot и SAMP/T способны сбивать баллистические ракеты.

Кроме того, украинская энергетика сегодня обновляется и модернизируется. Западные партнеры в энергетическом секторе делать ее более современной, более устойчивой к вызовам и угрозам.

Эффективность ПВО Украины