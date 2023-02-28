«Очень мощные вещи»: Воздушные силы сообщили об усилении украинской системы ПВО
Система украинской ПВО будет усиливаться, отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Система украинской противовоздушной обороны будет усиливаться. В Воздушных силах, в частности, ожидают поставки дополнительных батарей и ракет к NASAMS, а также систем Patriot и SAMP/T.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, эти системы будут защищать не только объекты критической инфраструктуры, но и всю территорию страны.
«Это очень мощные вещи, вы знаете, как они работают, в частности, на Киевщине, сколько сбивают и ракет, и Shahed», — отметил Игнат.
Он также напомнил, что системы Patriot и SAMP/T способны сбивать баллистические ракеты.
Кроме того, украинская энергетика сегодня обновляется и модернизируется. Западные партнеры в энергетическом секторе делать ее более современной, более устойчивой к вызовам и угрозам.