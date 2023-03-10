Какая «дурость» и ошибки мешают России увеличить эффективность ракетных обстрелов — бывший офицер ПВО 10 марта, 15:49 Обломки сбитой российской ракеты, 10 марта 2023 года (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Используя шаблонную тактику ракетных ударов по инфраструктурным объектам в Украине, Россия действует «за пределами здравого смысла».

Такое мнение в интервью NV высказал авиационный эксперт Валерий Романенко, комментируя обстрел 10 марта, когда Россия выпустила по целям в Украине 81 ракету разных типов.

Видео дня

«Любой военный сказал бы, что лучше эти ракеты запустить так, чтобы они летели одновременно. Тогда велик шанс прорвать противовоздушную оборону, потому что у нее не хватит каналов наведения, — объяснил Романенко. - А у россиян (на всех российских пабликах они почти кричат) очень много проблем со связью».

Поэтому, по мнению эксперта, "они просто не смогли организовать налет таким образом, чтобы одновременно налетели эти ракеты, и им удалось преодолеть с большей эффективностью нашу противовоздушную оборону".

Эксперт также отметил в тактике россиян "еще одну дурость": "Они били сразу со всех направлений. Это тоже позволяет нам включить все существующие системы ПВО. Я бывший офицер противовоздушной обороны, мое мнение таково: то, что делают россияне, - за пределами здравого смысла», — убежден он.

Валерий Романенко также напомнил, что едва ли не со времен Первой мировой войны россияне всегда действуют по шаблону. «У них готовый шаблон, туда вставляется конкретное наполнение. И по этому шаблону они работают. Они и дальше будут работать именно по этому шаблону», — выразил он уверенность в продолжении ракетных атак, несмотря на их неспособность существенно повлиять на сопротивление Украины российскому вторжению.

«Опыт многих войн показал, что не удается ударами по гражданским объектам сломить обороноспособность страны. Это уже много раз было доказано. Россияне все равно это продолжают. Вместо того чтобы ориентировать свои ракеты по каким-то важным военным объектам, которые они считают военными (военно-техническими, ремонтными), они продолжают бить по инфраструктуре», — подчеркнул Романенко.