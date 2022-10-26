В Днепропетровской области сбили российскую ракету

26 октября, 23:56
Поделиться:
Предварительно была сбита ракета Х-59 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Предварительно была сбита ракета Х-59 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Воздушное командование Восток сообщило, что вечером в среду, 26 октября, в небе над Днепропетровской области сбили российскую ракету.

Предварительно, ПВО сбили управляемую ракету Х-59.

Читайте также:
«Выбл**ки и нелюди». Филатов ответил на заявление оккупантов, которым они оправдали удар по АЗС в Днепре

Вечером 25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

Видео дня

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.

https://www.youtube.com/watch?v=b8qf6Em4Scc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X