В Днепропетровской области сбили российскую ракету
Предварительно была сбита ракета Х-59 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
Воздушное командование Восток сообщило, что вечером в среду, 26 октября, в небе над Днепропетровской области сбили российскую ракету.
Предварительно, ПВО сбили управляемую ракету Х-59.
Вечером 25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.
В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.