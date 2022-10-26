В Днепропетровской области сбили российскую ракету 26 октября, 23:56 Предварительно была сбита ракета Х-59 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Воздушное командование Восток сообщило, что вечером в среду, 26 октября, в небе над Днепропетровской области сбили российскую ракету.

Предварительно, ПВО сбили управляемую ракету Х-59.

Вечером 25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

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В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.