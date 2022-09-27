ПВО сбили две ракеты, которыми оккупанты хотели атаковать Одесскую область 27 сентября, 23:29 Вражеские войска выпустили ракеты со стороны Крыма (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Силы противовоздушной и противоракетной обороны Украины сбили две российские ракеты, которые оккупанты выпустили по Одесской области.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ракеты были запущены с самолетов со стороны Крыма.

Утром 25 сентября россияне атаковали дронами-камикадзе Одессу, враг трижды попал в админздание в центре города.

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Перед этим россияне ударили беспилотниками иранского производства по Одессе 23 сентября, в результате чего погиб один гражданский человек. Один Shahed-136 силы ПВО тогда сбили над морем.