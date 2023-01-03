С сентября силы ПВО сбили около 500 иранских дронов Shahed 3 января, 12:11 Около 500 иранских дронов сбили силы ПВО с сентября (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Начиная с сентября, украинская противовоздушная оборона уже уничтожила близко около 500 иранских дронов Shahed.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Количество сбитых дронов уже приближается к цифре полутысячи с 11 сентября. Это полтысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября», — отметил Игнат.



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На вопрос, сколько иранских дронов остались у РФ, Игнат ответил: «Если будут бомбить такими темпами, как две ночи, то судя по озвученной уже нашими определенными спецслужбами, разведкой информацией о новой партии в 250, половину уже, как минимум, использовали, то где-то можно себе условно считать».

По его словам, РФ может подвезти следующую партию дронов из Ирана. Но Украина готовится к новым массированным атакам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами Shahed.

«Но мы должны сделать — и сделаем все, — чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», — подчеркнул Зеленский.

Инфографика: НВ