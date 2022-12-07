Силы ПВО отработали вчера по иранским дронам на отлично — Воздушные силы

7 декабря, 14:34
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Украинские силы ПВО сбили все иранские дроны (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские силы ПВО сбили все иранские дроны (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Во время вчерашней атаки РФ силы противовоздушной обороны Украины сбили все иранские беспилотники Shahed.

Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Армия INFORM.

«После длительного перерыва в три недели враг возобновил применение иранских дронов-камикадзе. Холодная погода, очевидно, не помешала рашистам использовать эти дроны, хотя могли иметь место определенные сложности с их применением, такие как оледенения. Но даже в морозы эти дроны будут летать, поэтому к этому тоже нужно готовиться», — отметил он.

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В ночь на среду, 7 ноября РФ впервые за три недели применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине.

Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники ПВО Воздушные силы Дроны Война России против Украины ПВО Украины Иранские беспилотники

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