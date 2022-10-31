«Такого еще не было»: в Воздушных силах объяснили, благодаря чему сбили беспрецедентное количество ракет 31 октября, 13:00 Украинская ПВО справилась с очередной массированной ракетной атакой РФ (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в понедельник, 31 октября, ПВО Украины сбила 44 из более чем полсотни российских ракет. В Воздушных силах назвали это беспрецедентно высоким результатом.



Как заявил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, залогом успеха сил ПВО стали больший опыт, разведка и немного удачи.

«Да, были и 100% результаты, когда четыре из четырех или семь из восьми мы сбивали, девять из 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого большого процента не было, было 50−55%. А тут около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все — средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы», — объяснил Игнат.

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В то же время, по его словам, что хороший результат 31 октября не отменяет необходимости усиления ПВО. Советские образцы должны заменить современные виды.



«Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, исходя из этого, полностью заменить ПВО. То, что у нас есть — это советские образцы. И не просто по техническому составу, а по ракетам», — добавил он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

