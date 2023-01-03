Рекордный результат. За два дня ПВО Украины сбила 100% всех запущенных иранских дронов — Воздушные силы

3 января, 10:06
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В течение двух минувших суток ПВО Украины сбила все 100% дронов, которые выпустили оккупанты (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В течение двух минувших суток ПВО Украины сбила все 100% дронов, которые выпустили оккупанты (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Силы противовоздушной обороны за прошедшие двое суток сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Всего было уничтожено 84 вражеских беспилотника.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Таких результатов мы не достигали еще никогда», — сказал он.

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По его словам, РФ пытается истощить людей и технику противовоздушной обороны, уменьшить запас украинских зенитных ракет.

Видео дня

«Но другого выхода нет. Даже истребители поднимаются в воздух, чтобы сбивать эти БПЛА», — отметил Игнат.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами Shahed.

«Но мы должны сделать — и сделаем все, — чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», — подчеркнул Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=eM0rinGjm60
Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Воздушные силы Дроны Война России против Украины ПВО Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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