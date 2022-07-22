Данилов о работе системы ПВО: Количество сбитых вражеских ракет увеличивается ежедневно 22 июля, 12:23 Украинская система ПВО с каждым месяцем становится более действенной, отметил Данилов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что система ПВО Украины с каждым месяцем становится более действенным, а количество сбитых вражеских ракет ежедневно увеличивается.

В эфире телемарафона он сообщил, что усиление военной помощи международных партнеров изменяет ситуацию на фронте в пользу Украины.

«Сегодня у нас состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, сегодня президенту отчитывались наши военные, и я могу сказать, что тот процент, сколько сбивают наши военные ракет, он с каждым днем увеличивается», — отметил Данилов.

Видео дня

Комментируя данные о о намерениях предоставить Украине военную авиацию, он сказал, что частично она уже поступает.

Кроме того, Украина ежемесячно получает все больше современного оружия натовского образца.

20 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получения эффективной ПВО от партнеров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.