Данилов о работе системы ПВО: Количество сбитых вражеских ракет увеличивается ежедневно

22 июля, 12:23
Украинская система ПВО с каждым месяцем становится более действенной, отметил Данилов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская система ПВО с каждым месяцем становится более действенной, отметил Данилов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что система ПВО Украины с каждым месяцем становится более действенным, а количество сбитых вражеских ракет ежедневно увеличивается.

В эфире телемарафона он сообщил, что усиление военной помощи международных партнеров изменяет ситуацию на фронте в пользу Украины.

«Сегодня у нас состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, сегодня президенту отчитывались наши военные, и я могу сказать, что тот процент, сколько сбивают наши военные ракет, он с каждым днем увеличивается», — отметил Данилов.

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Комментируя данные о о намерениях предоставить Украине военную авиацию, он сказал, что частично она уже поступает.

https://www.youtube.com/embed/4_ELlrJ9310

Кроме того, Украина ежемесячно получает все больше современного оружия натовского образца.

20 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получения эффективной ПВО от партнеров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты ПВО Алексей Данилов Война России против Украины ПВО Украины

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