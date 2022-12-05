«Отработала по полной». Украинская ПВО перехватила около 35 российских ракет 5 декабря, 17:08 Система ПВО Украины становится все более эффективной (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Система противовоздушной обороны Украины перехватила более 30 российских ракет, которые были выпущены по объектам критической инфраструктуры в понедельник, 5 декабря.

Об этом рассказали местные власти.

«В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно, уничтожено девять. Информация уточняется», — рассказали в КМДА.

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Что касается Полтавской области, то там также были уничтожены около 10 ракет РФ, в результате чего обошлось без прилетов.

«Силы ПВО отработали по полной», — отметил руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Еще 15 ракет российских захватчиков были перехвачены Воздушными силами в Днепропетровской области.

«Наши военные — самые крутые», — добавил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

Новая ракетная атака РФ произошла после сообщений о взрывах на военных аэродромах в Саратовской и Рязанской областях, где базировалась авиация, бомбящая украинские города.

Ранее, 1 декабря, немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся «активные мероприятия», в связи с чем он переведен в состояние повышенной готовности.

По данным министра обороны Алексея Резникова, РФ за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% ее целей оказались гражданскими объектами.