Украине нужно на зиму укрепить ПВО — Резников 29 мая, 00:33 Резников отметил, что Украине надо подготовить ПВО к зиме (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Украине до следующей зимы необходимо укрепить систему противовоздушной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников.

«Сегодня наша задача — накапливать количество таких системы. На зиму важно укреплять систему ПВО, потому что нам надо сделать безопасным наше небо, чтобы наши дети ходили в школу, студенты ходили в университеты, врачи лечили безопасно в больницах и т. д. Мы должны наладить безопасную жизнь нашего населения. Это важная задача и мы ею занимаемся», — сказал Резников в эфире телемарафона.



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Он отметил, что нужно защитить не только Киев, но и все крупные агломерации: Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Запорожье и другие города.



По его словам, Украина уже решила все базовые задачи по налаживанию поставок определенных видов вооружения. Поэтому теперь надо сосредоточиться на количестве систем ПВО и обеспечении их ракетами, радарами и другим оборудованием.

Министр добавил, что нужно также обеспечить боевое состояние этих систем, в частности через предоставление партнерами запасных частей, обслуживание и проведение ремонтов.

