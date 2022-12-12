Украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты — Воздушные силы 12 декабря, 11:12 ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты (Фото:Генштаб)

Украинская система противовоздушной обороны не может сбивать баллистические ракеты, их нужно уничтожать на старте.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Ни Искандеры, ни ракеты С-300, ни ракеты иранские… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбивания средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они находятся», — сказал он.

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Ранее представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия пытается получить от Ирана «сотни» баллистических ракет и предлагает «беспрецедентную» военную и техническую помощь.

По данным британской разведки, РФ пытается получить больше оружия от Ирана, в том числе баллистические ракеты. В ответ Москва, скорее всего, предложит Тегерану «беспрецедентный уровень военно-технической поддержки, который трансформирует их оборонные отношения».