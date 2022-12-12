Украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты — Воздушные силы

12 декабря, 11:12
Поделиться:
ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты (Фото:Генштаб)

ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты (Фото:Генштаб)

Украинская система противовоздушной обороны не может сбивать баллистические ракеты, их нужно уничтожать на старте.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Ни Искандеры, ни ракеты С-300, ни ракеты иранские… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбивания средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они находятся», — сказал он.

Видео дня

Ранее представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия пытается получить от Ирана «сотни» баллистических ракет и предлагает «беспрецедентную» военную и техническую помощь.

По данным британской разведки, РФ пытается получить больше оружия от Ирана, в том числе баллистические ракеты. В ответ Москва, скорее всего, предложит Тегерану «беспрецедентный уровень военно-технической поддержки, который трансформирует их оборонные отношения».

https://www.youtube.com/watch?v=3D9DlMeq00g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Баллистические ракеты ПВО Воздушные силы Война России против Украины ПВО Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X