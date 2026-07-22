Эффективность сбития шахедов упала с 90 до 76% — эксперт объяснил почему

Российский шахед в небе над Украиной за мгновение до того, как его сбили (Фото: In Factum / Telegram)

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV, что эффективность сбития шахедов украинской противовоздушной обороной в последнее время упала с 90 до 76%, и объяснил почему.

«В последнее время эффективность нашей ПВО, особенно при не массированных налетах, в целом упала ниже 90% — уже были случаи, когда показатель [сбитых целей] составлял 76%. Понятно, что это связано не только с тем, что у нас еще не выстроена комплексная система противодействия шахедам, но и с тем, что россияне начали массово применять реактивные шахеды, к борьбе с которыми мы не совсем готовы», — заявил Романенко в интервью Radio NV .

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По его словам, скорость российских шахедов благодаря реактивным двигателям выросла со 180 до более чем 300 километров в час.

«А у Герань-4 и Герань-5 — до 450 километров, скачок скорости в два с половиной раза. Наши зенитные дроны были эффективны против обычных шахедов с поршневыми двигателями. То есть существует целый ряд причин, по которым эффективность нашей противобеспилотной ПВО немного снизилась», — добавил авиаэксперт.

Романенко отметил, что в такой ситуации отставка заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова, занимавшегося противодействием российским беспилотникам, — крайне неудачное управленческое решение.

Как изменились российские атаки шахедами — главное

18 июля Сергей Бескрестнов (Флеш), который на тот момент еще был советником министра обороны, рассказал, что российские войска все чаще отходят от тактики массированных атак шахедами и прибегают к одиночным сложным ударам дронами в режиме ручного управления.

Он опубликовал видео, на котором шахед для нанесения удара по цели снизился до высоты 22 метров, чтобы избежать обнаружения радиолокационными станциями и перехвата дронами-перехватчиками.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно заявил, что Россия не сократила применение беспилотников против Украины, а лишь меняет акценты, перераспределяя удары между дронами и ракетами.

Он подчеркнул, что ситуация для Сил обороны остается сложной. После ночной атаки, в ходе которой Россия использовала около 150 беспилотников, враг в течение дня может запустить еще более сотни дронов.

По словам Игната, из-за постоянной борьбы в воздухе истощаются как военные, так и техника, поэтому пренебрегать угрозой нельзя.

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Институт изучения войны (ISW), анализируя последствия российского обстрела Киева 2 июля, отмечал, что РФ сократила количество массированных ударов по Украине, но модифицировала дроны, чтобы усилить разрушения.

В ISW предполагали, что сокращение числа масштабных ударов в июне могло быть связано с накоплением запасов БПЛА и ракет для истощения украинской ПВО. Россия также могла изменить приоритеты в производстве шахедов, переориентировавшись на модели с реактивными двигателями, отмечается в анализе.