В Воздушных силах объяснили, почему сегодня работа ПВО была «не такой успешной»

17 ноября, 14:18
Поделиться:
17 ноября украинская ПВО отработала «не очень успешно», отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA)

17 ноября украинская ПВО отработала «не очень успешно», отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA)

В четверг, 17 ноября, во время массированной ракетной атаки РФ ПВО Украины отработала «не так успешной», как во время предыдущих обстрелов.

Как сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, это связано с тем, что «враг использовал маршруты, которые запутывают наши системы».

По его словам, это обусловлено тем, что у Украины нет достаточно средств ПВО, чтобы работать достаточно эффективно.

Видео дня

Игнат подчеркнул, что Украине необходимы «системы, которые дают 100% результат на тех направлениях, где они стоят», такие как немецкие IRIS-T SLM или норвежские NASAMS.

Читайте также:
РФ нанесла почти 150 ракетных ударов по Украине в течение недели — Генштаб

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам.

Подтверждены прилеты по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину крылатыми ракетами, выпущенными с самолетов, акватории Черного моря, а также иранскими дронами Shahed.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты ПВО Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины ПВО Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X