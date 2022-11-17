В Воздушных силах объяснили, почему сегодня работа ПВО была «не такой успешной» 17 ноября, 14:18 17 ноября украинская ПВО отработала «не очень успешно», отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA)

В четверг, 17 ноября, во время массированной ракетной атаки РФ ПВО Украины отработала «не так успешной», как во время предыдущих обстрелов.

Как сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, это связано с тем, что «враг использовал маршруты, которые запутывают наши системы».

По его словам, это обусловлено тем, что у Украины нет достаточно средств ПВО, чтобы работать достаточно эффективно.

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Игнат подчеркнул, что Украине необходимы «системы, которые дают 100% результат на тех направлениях, где они стоят», такие как немецкие IRIS-T SLM или норвежские NASAMS.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам.

Подтверждены прилеты по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину крылатыми ракетами, выпущенными с самолетов, акватории Черного моря, а также иранскими дронами Shahed.

