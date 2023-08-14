ПВО США обнаружила четыре военных самолета России вблизи Аляски

14 августа, 23:55
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Российский истребитель (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский истребитель (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Противовоздушная оборона США вчера и сегодня зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски.

Об этом сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

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«Эта деятельность России в районе Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении.

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Зона действия ПВО начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны использует многоуровневую защитную сеть из спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях.

NORAD по-прежнему готов использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Аляска Война России против Украины

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