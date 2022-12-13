Против беспилотников и крылатых ракет. Что известно о системах ПВО Skynex, которые компания Rheinmetall изготовит для Украины — инфографика НВ 13 декабря, 17:15 Skynex оборудована 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Mk3, которая способна производить 1000 выстрелов в минуту (Фото:rheinmetall.com)

9 декабря СМИ со ссылкой на немецкие правительственные круги сообщили, что Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две зенитные самоходные установки Skynex.

Сама компания объявила, что приступила к производству двух этих самоходных зенитных установок, но не назвала заказчика. Поставка запланирована на начало 2024 года.

Skynex с 35-мм боеприпасами предназначен для работы по атакующим беспилотникам или крылатым ракетам.

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Rheinmetall оценивает две ЗСУ Skynex в 182 миллиона евро. Согласно источникам в правительстве, расходы на себя примет Германия.

Инфографика: НВ

НВ собрал главные факты о системах ПВО Skynex в инфографике.

Производитель новейших систем ПВО Skynex – немецкая компания Rheinmetall, она представила их в 2021 году.

Стоимость одной такой зенитной самоходной установки — $90,5 млн. Она оборудована 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Mk3, способной производить 1000 выстрелов в минуту.

Пушка стреляет программируемыми боеприпасами Ahead со 152 или 600 суббоеприпасами, эффективная дальность стрельбы – 4 км.

Skynex оснащена радаром слежения X-Band с функцией автономного поиска цели, лазерным дальномером, инфракрасной камерой, смотровой камерой.

Установка ПВО монтируется на стационарную платформу или грузовик. В комплекс входят: до четырех орудий Mk3, радары X-TAR3D или MSU, система управления и контроля.

Зенитная самоходная установка Skynex эффективна против различных видов воздушных целей: самолетов, РСЗО, крылатых ракет, минометных снарядов и дронов.