ПВО сработала на «отлично». ВСУ сбили все четыре ракеты Калибр, которые россияне выпустили по Хмельницкой области 24 июля, 21:15 Украинская ПВО уничтожила все четыре ракеты Калибр, которые россияне выпустили по Хмельницкой области (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в воскресенье, 24 июля, силы противовоздушной обороны Украины сбили все четыре крылатые ракеты Калибр, которые россияне выпустили в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, четвертая ракета уничтожена ПВО воздушного командования Юг, первые три сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования Запад.

Видео дня

«Сегодня наше ПВО сработала на „отлично“, имеем чуть ли не впервые 100% результат. Утром была ракетная атака из акватории Черного моря — четыре ракеты Калибр полетели в сторону Хмельницкой области. Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации — есть четыре сбитые крылатые ракеты», — сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Также в командовании Воздушных сил сообщают, что в течение текущих суток ударная авиация воздушных сил нанесла 10 групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

«Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов», — говорится в сообщении.

Утром 24 июля глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили три ракеты над территорией Хмельницкой области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.