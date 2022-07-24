ПВО сработала на «отлично». ВСУ сбили все четыре ракеты Калибр, которые россияне выпустили по Хмельницкой области

24 июля, 21:15
Украинская ПВО уничтожила все четыре ракеты Калибр, которые россияне выпустили по Хмельницкой области (Фото:Воздушное командование Восток)

Украинская ПВО уничтожила все четыре ракеты Калибр, которые россияне выпустили по Хмельницкой области (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в воскресенье, 24 июля, силы противовоздушной обороны Украины сбили все четыре крылатые ракеты Калибр, которые россияне выпустили в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Как отмечается, четвертая ракета уничтожена ПВО воздушного командования Юг, первые три сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования Запад.

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«Сегодня наше ПВО сработала на „отлично“, имеем чуть ли не впервые 100% результат. Утром была ракетная атака из акватории Черного моря — четыре ракеты Калибр полетели в сторону Хмельницкой области. Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации — есть четыре сбитые крылатые ракеты», — сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Также в командовании Воздушных сил сообщают, что в течение текущих суток ударная авиация воздушных сил нанесла 10 групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

«Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов», — говорится в сообщении.

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Утром 24 июля глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили три ракеты над территорией Хмельницкой области.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   ПВО Хмельницкая область Война России против Украины Воздушная тревога противовоздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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