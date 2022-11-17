Массированная атака РФ: ПВО сбила шесть ракет в небе над Одесской областью 17 ноября, 13:06 Шесть ракет сбили над Одесской областью (Фото:Генштаб)

В четверг, 17 ноября, во время массированной атаки РФ в небе над Одесской областью силы ПВО сбили шесть ракет.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса. Официально со ссылкой на данные оперативного командования Юг.

По информации командования, РФ совершила пуски ракет Калибр с акватории Черного моря. Также было выпущено шесть ракет с самолетов Су-30.

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Под удар попал логистический объект в Одессе, один человек пострадал. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.

«6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем», — говорится в сообщении.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в области был нанесен удар по инфраструктурному объекту.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам.

Подтверждены прилеты по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину крылатыми ракетами, выпущенными с самолетов, акватории Черного моря, а также иранскими дронами Shahed.

