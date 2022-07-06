ПВО сбила две российские ракеты, которые летели на Николаевскую область 6 июля, 10:22 Украинские силы сбили две российские ракеты Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В среду, 6 июля, военные зенитного ракетного подразделения воздушного командования Юг уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа Калибр.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Ракетами оккупанты пытались атаковать Николаевскую область.

5 июля войска РФ запустили по Украине четыре ракеты с акватории Черного мора, из которых украинские силы сбили три.

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Приблизительно в 20:30 стало известно, что войска РФ нанесли ракетный удар по территории Хмельницкой области. По данным Хмельницкой ОВА, в области зафиксировано три прилета.



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