ПВО сбила четыре крылатые ракеты на западе Украине — Воздушное командование
Российские войска выпустили из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа Калибр (Фото:Воздушное командование Восток)
Войска РФ в четверг, 13 октября, атаковали западные регионы Украины крылатыми ракетами типа Калибр. Четыре из них сбили силы ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Запад в Facebook.
«Рашисты продолжают атаковать мирное население, наносить ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры… Это свидетельствует только об одном — Россия напугана», пишет командование.
По их данным, российские войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа Калибр объекты критической инфраструктуры на западе страны.
«Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Запад в зоне нашей ответственности. Титаны ПВО продолжают успешно очищать украинское небо!» — говорится в сообщении.
Дополнено 18:45 Еще одна крылатая ракета Калибр была уничтожена на юге страны подразделением противовоздушной обороны Воздушное командование Юг.
Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли в военный объект на территории региона. По его данным, россияне выпустили три ракеты, одну из которых удалось сбить.
О работе ПВО сообщали также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.