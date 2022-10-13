ПВО сбила четыре крылатые ракеты на западе Украине — Воздушное командование 13 октября, 18:22 Российские войска выпустили из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа Калибр (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ в четверг, 13 октября, атаковали западные регионы Украины крылатыми ракетами типа Калибр. Четыре из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Запад в Facebook.

«Рашисты продолжают атаковать мирное население, наносить ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры… Это свидетельствует только об одном — Россия напугана», пишет командование.

Видео дня

По их данным, российские войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа Калибр объекты критической инфраструктуры на западе страны.

«Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Запад в зоне нашей ответственности. Титаны ПВО продолжают успешно очищать украинское небо!» — говорится в сообщении.

Дополнено 18:45 Еще одна крылатая ракета Калибр была уничтожена на юге страны подразделением противовоздушной обороны Воздушное командование Юг.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли в военный объект на территории региона. По его данным, россияне выпустили три ракеты, одну из которых удалось сбить.

О работе ПВО сообщали также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.