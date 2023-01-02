Над Днепропетровской и Запорожской областями сбили девять Шахедов и одну ракету

2 января, 03:48
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Уничтожение вражеских целей (Фото:facebook.com/pvkshid)

Уничтожение вражеских целей (Фото:facebook.com/pvkshid)

В воскресенье, 1 января, Силы противовоздушной обороны уничтожили девять иранских дронов Шахед и одну высокоточную управляемую ракету над Днепропетровской и Запорожской областями.

Об этом сообщили в воздушном командовании на восток.

«Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены шесть ударных БПЛА типа Шахед и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая шла в направлении города Днепр», — говорится в сообщении.

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Еще три Шахеды были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием на восток.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Днепропетровская область Война в Украине Война России против Украины Иранские беспилотники шахеды атака шахедов

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