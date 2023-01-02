Над Днепропетровской и Запорожской областями сбили девять Шахедов и одну ракету
Уничтожение вражеских целей (Фото:facebook.com/pvkshid)
В воскресенье, 1 января, Силы противовоздушной обороны уничтожили девять иранских дронов Шахед и одну высокоточную управляемую ракету над Днепропетровской и Запорожской областями.
Об этом сообщили в воздушном командовании на восток.
«Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены шесть ударных БПЛА типа Шахед и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая шла в направлении города Днепр», — говорится в сообщении.
Еще три Шахеды были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием на восток.