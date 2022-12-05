ПВО сбила 60 из 70 ракет оккупантов — Воздушные силы

5 декабря, 17:42
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Запуск ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

Запуск ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

Страна-агрессор РФ выпустила более 70 ракет по территории Украины во время массированного ракетного обстрела в понедельник, 5 декабря. Силы ПВО сбили более 60.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

«5 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

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Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа Калибр с кораблей Черноморского флота. Кроме этого из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

«К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и других составляющих Сил обороны. Всего сбито более 60 ракет оккупантов», — говорится в сообщении.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

По данным местных властей, бойцы воздушного командования Восток сбили 15 ракет оккупантов, в Полтавской области силы ПВО сбили до десяти вражеских ракет, а в Киеве защитники Украины сбили девять из десяти ракет, зафиксированных в воздушном пространстве столицы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Войска РФ ПВО ракетный обстрел

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