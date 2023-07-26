ПВО сбила 36 крылатых ракет — Воздушные силы 26 июля, 21:41 В Днепропетровской области ПВО сбила российскую ракету (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Силы ПВО во время массированной атаки в среду, 26 июля, сбили 36 российских ракет. О последствиях пусков гиперзвуковых ракет Кинжал информация уточняется.

«Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей», — сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Командующий уточнил, что были сбиты:

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3 крылатые ракеты Калибр;

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

В Воздушных силах отметили, что всего были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

«По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах добавили, что приблизительно в 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 Кинжал в направлении Хмельницкой области. О последствиях пусков Кинжалов информация уточняется, сообщили в командовании.



В среду, 26 июля, Россия массированно обстреляла Украину. Воздушные силы предупреждали о пуске гиперзвуковых ракет Кинжал. В Хмельницкой области сообщали о взрывах и работе ПВО.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.