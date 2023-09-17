Ночная атака. Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей, есть попадание в Одесской области 17 сентября, 08:49 Россияне ночью атаковали Украину шахедами и крылатыми ракетами (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Во время ночной атаки в воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине Шахеды и крылатые ракеты. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Во время ночной атаки там зафиксировали:

шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131, запущенных с юго-восточного и южного направлений ( Приморско-Ахтарск, Чауда).

запущенных с юго-восточного и южного направлений Приморско-Ахтарск, Чауда). 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса

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Удар был направлен на юг Одесской области.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 12 воздушных целей:

6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

Вражеские ракеты, которые не удалось сбить, ударили по территории аграрного предприятия в Одесской области. Там работают спасатели.

В Воздушных силах рассказали, что вражескую атаку отбивала авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные группы.