Ночная атака. Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей, есть попадание в Одесской области

17 сентября, 08:49
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Россияне ночью атаковали Украину шахедами и крылатыми ракетами (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Россияне ночью атаковали Украину шахедами и крылатыми ракетами (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Во время ночной атаки в воскресенье, 17 сентября, россияне запустили по Украине Шахеды и крылатые ракеты. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Во время ночной атаки там зафиксировали:

  • шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131, запущенных с юго-восточного и южного направлений  (Приморско-Ахтарск, Чауда).
  • 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса

Видео дня

Удар был направлен на юг Одесской области.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 12 воздушных целей:

  • 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131
  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

Вражеские ракеты, которые не удалось сбить, ударили по территории аграрного предприятия в Одесской области. Там работают спасатели.

В Воздушных силах рассказали, что вражескую атаку отбивала авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные группы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крылатая ракета ПВО Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131 Армия дронов

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