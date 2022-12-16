Силы ПВО сбили 10 ракет в небе над Днепропетровской областью

16 декабря, 13:12
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В небе над Днепропетровской областью сбили 10 ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Днепропетровской областью сбили 10 ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В пятницу, 16 декабря, во время массированной атаки РФ силы противовоздушной обороны сбили 10 ракет в небе над Днепропетровской областью.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Наши защитники сбили в небе над Днепропетровской 10 российских ракет. Слава нашей ПВО», — написал он.

Видео дня

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

По данным Воздушных сил, РФ выпустила по территории Украины более 60 ракет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Днепропетровская область ПВО Ракетные удары Война России против Украины ПВО Украины

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