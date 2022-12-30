Силы обороны ночью сбили 10 вражеских дронов в Днепропетровской и Запорожской областях 30 декабря, 06:11 Обломки сбитого дрона (Фото:facebook.com/pvkshid)

Ночью 30 декабря Силы обороны сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Восток.



«Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ВК Восток во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях», — говорится в сообщении.

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