На Запорожском направлении у оккупантов проблемы с ПВО (Фото: Атеш)

Партизаны во время разведки обнаружили серьезные проблемы с противовоздушной обороной у россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Уточняется, что речь идет, в частности, о ЗРК Тор.

«Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на Запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техники. Удары ВСУ по ремонтным предприятиям и нехватка привели к массовому выходу из строя зенитных комплексов, включая ЗРК «Тор», — говорится в сообщении.

Реклама

Сообщается, что из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогие комплексы в легкие цели.

Особую проблему составляет дефицит запчастей. Предприятия ВПК, работающие в условиях усиленной нагрузки, выпускают некачественные компоненты, выходящие из строя после непродолжительной эксплуатации.

«Каждый обнаруженный нами комплекс ПВО с координатами и режимом работы — это возможность для Сил обороны Украины нанести точечный удар. Система противовоздушной обороны оккупантов трещит по швам», — отмечается в сообщении.

12 сентября в Атеш сообщили, что партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.