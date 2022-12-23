Patriot едет в Украину. В чем плюсы и минусы знаменитых американских ЗРК и когда ВСУ наконец начнут их использовать 23 декабря, 11:25 Эксклюзив НВ Система ПВО Patriot в аэропорту Сляч, Словакия, 6 мая 2022 года (Фото:Radovan Stoklasa / REUTERS)

Сложные, высокоточные и дорогие, их часто называют «золотым стандартом» противовоздушной обороны США, пишет о Patriot интернет-издание американского медиа-гиганта CNN. При этом каждый такой ЗРК нуждается в большом штате — почти сотне хорошо обученных военных, которые бы им управляли. НАТО очень их ценит, и для Украины они могут принести немалую пользу, считают в издании.

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С одной стороны, Patriot способны перехватить большое количество российских ракет и атаковать беспилотники, а с другой — сам факт передачи этого вида вооружения означает, что НАТО готов поставить свои лучшие технологии на службу Украине в ее противостоянии российской агрессии. Месседж США прост: Украина получит столько помощи, сколько может предоставить Вашингтон, и этот процесс не прекратится.

Эти системы противовоздушной обороны обладают высокой точностью, что гарантирует: Украина будет поражать свои цели, не затрагивая мирных жителей поблизости. Это также означает, что в Украину не попадут сотни или тысячи снарядов, которые Россия тратит, бомбя территории, которые хочет захватить, отмечает издание. Между тем уровень потребления боеприпасов по мере затягивания войны становится экзистенциальной проблемой для обеих сторон.

На что же способны ЗРК Patriot? Хотя они не застрахованы от ошибок, эти комплексы могут нацеливаться и сбивать баллистические ракеты большой дальности и самолеты на расстоянии десятков километров. Они также имеют мощные радиолокационные системы — лучше аналогичных систем ПВО, отмечает американская газета The New York Times.