Игнат о дефиците ракет к системам Patriot: Вопрос очень серьезный

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал вопрос дефицита ракет к системам ПВО Patriot в Украине «очень серьезным». Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости в четверг, 16 апреля.

Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве ракет к ЗРК Patriot, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о критическом дефиците боеприпасов.

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«С такими атаками, собственно, надо чем-то отбиваться. У нас люди подготовлены, 24/7 не только умеют отбивать успешно баллистику, но и рационально используют ракеты… Вопросы сейчас действительно о ракетах очень серьезные», — сказал Игнат.

Он добавил, что украинские операторы систем Patriot сейчас являются лучшими специалистами в мире.

Инфографика: NV

15 апреля ZDF опубликовала интервью Зеленского, в котором украинский президент сказал, что из-за войны в Иране Украина будет получать меньше оружия, в частности ракет к Patriot.

«У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть», — сказал он о боеприпасах к системам ПВО.

10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot.