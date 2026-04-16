Игнат о дефиците ракет к системам Patriot: Вопрос очень серьезный
В Украине серьезный дефицит ракет для ЗРК Patriot (Фото: Flickr.com)
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал вопрос дефицита ракет к системам ПВО Patriot в Украине «очень серьезным». Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости в четверг, 16 апреля.
Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве ракет к ЗРК Patriot, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о критическом дефиците боеприпасов.
«С такими атаками, собственно, надо чем-то отбиваться. У нас люди подготовлены, 24/7 не только умеют отбивать успешно баллистику, но и рационально используют ракеты… Вопросы сейчас действительно о ракетах очень серьезные», — сказал Игнат.
Он добавил, что украинские операторы систем Patriot сейчас являются лучшими специалистами в мире.
15 апреля ZDF опубликовала интервью Зеленского, в котором украинский президент сказал, что из-за войны в Иране Украина будет получать меньше оружия, в частности ракет к Patriot.
«У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть», — сказал он о боеприпасах к системам ПВО.
10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot.