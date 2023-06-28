Силы ПВО ночью уничтожили шесть вражеских Шахедов

28 июня, 08:05
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Россияне ночью в очередной раз запускали Шахеды по Украине (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Россияне ночью в очередной раз запускали Шахеды по Украине (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Силы ПВО и другие составляющие Сил обороны в ночь на среду, 28 июня, уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных российскими войсками по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что россияне этой ночью атаковали Шахедами с юго-восточного направления.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в частности два Шахеда ночью сбили бойцы ВК Восток над Днепропетровской областью.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Днепропетровская область ПВО Юг Украины Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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